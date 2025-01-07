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İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu'nun 21 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 14:53, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:58
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İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Kaboğlu ve beraberindekiler, ifade işlemleri için savcılık katına çıktı.

Bu arada, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bazı baro başkanları, Kaboğlu ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyelerine destek amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Adliyenin önünde basın açıklaması yapan Sağkan, İstanbul Barosu'nun 147 yıldır hukukun ve adaletin sesi olduğunu belirterek, söz konusu soruşturmanın hukuku ve ifade hürriyetini kısıtlayıcı şekilde yapıldığını savundu.

Soruşturma sürecinin ilk andan itibaren Anayasa'ya ve mevzuata aykırı yürütüldüğünü ileri süren Sağkan, "Avukatlara özel soruşturma usulü işletilmeden, henüz Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınmadan soruşturma başlatıldığı kamuoyu ile paylaşıldı. İstanbul Barosu ve Yönetim Kurulu kamuoyunun önüne atılmak istendi." ifadelerini kullandı.

Sağkan, Adalet Bakanlığı'nın iç genelgesindeki beyan isteme prosedürünün işletilmeden Bakanlık tarafından soruşturma izni verildiğini öğrendiklerini anlatarak, savcılığa ifade vermek için gelmediklerini, savcılara avukatlar hakkındaki özel soruşturmanın nasıl yürütülmesi gerektiğini aktaracaklarını ve eksiklikleri ortaya koyacaklarını anlattı.

SORUŞTURMA

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, "Ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

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