Galatasaray'da çifte imza! Sözleşmeleri uzatıldı
Galatasaray, Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek'in sözleşmelerinin 2027-2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 14:58, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:00
Galatasaray, Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek'in sözleşmelerinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Yeşilyurt'un sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Yalın Dilek için yapılan açıklamada ise "Profesyonel futbolcumuz Recep Yalın Dilek'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.