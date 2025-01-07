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2025'te otomobil piyasasının gözü kulağı üç veride: Kur, faiz, enflasyon!

2024 yılında otomobil satışları rekor kırarken, gözler 2025 yılında piyasanın ne durumda olacağına çevrildi. Uzmanlar kurda 'istikrar' olmaması durumunda sıfır araçlarda kullanıcılar için uygun ortam olabileceğini söylüyor. Buna ek olarak faiz indirimleri ve enflasyonun seyri de otomobil piyasasını etkileyecek.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 15:18, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:19
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2025'te otomobil piyasasının gözü kulağı üç veride: Kur, faiz, enflasyon!

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılı sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç satış adedi 1 milyon 238 bin 509 oldu. Böylelikle 2023'ün rekor 1 milyon 232 bin 635 adetlik satışını geride bırakarak yeni bir rekora imza atılmış oldu.

Trink sat! ve arabam.com Oto Ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, 2024'de kurlardaki istikrarının sıfır kilometre araç fiyatlarına da yansımasıyla ikinci el fiyatlarında oluşan baskının dengeli bir pazar oluşmasını desteklediğini belirtti.

2024'ün ilk yarısının yatay geçtiğini aktaran Şenay, "GSR II regülasyonu nedeniyle bayilerin 7 Temmuz öncesi elden çıkarmak zorunda kaldıkları modellerine ilişkin agresif kampanyaları pazara hareket getirdi." ifadesini kullandı.

Devamında başlayan sıfır kilometre araç kampanyalarının da pazardaki hareketliliğin sürekliliğini desteklediğini vurgulayan Şenay, "Böylelikle ikinci el otomobil pazarı kasım sonu itibarıyla yılın ilk 6 aylık satış ortalamalarına göre yüzde 19 artış yaşadı. Bu artan satış performansı ile kuvvetli başlayan ama mayıstaki seçim sonrası bir miktar hız kesen 2023 toplam satışlarıyla 2024'ün paralel bir performans ortaya koyduğunu görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

2025'te piyasayı ne bekliyor?

Şenay, 2025'te de ana belirleyici faktörün ekonomik gelişmeler olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurlardaki istikrarın devamı sıfır kilometre araç fiyatlarının artırmasının önüne geçerse, araçlarını yenilemek isteyen kullanıcılar için cazip bir ortam oluşacaktır. Bu durum yine ikinci elde fiyatların baskılanarak istikrarın korunmasına ve sektörün hareketliliğine destek olacaktır. Ancak kurlardaki stabilitenin yanında faiz indirimleri ve enflasyon artış oranlarının da nasıl seyredeceği piyasalara önemli oranda etki edecektir. Öte yandan ÖTV muafiyetli engelli araç satışlarına ilişkin yeni düzenleme ile 5 yıl olan satılamama süresinin 10 yıla çıkartılması, 2025 yılı sıfır kilometre araç satışlarına negatif etki edebilir. Zira 2024 sıfır kilometre araç satışları toplamının yaklaşık yüzde 15-20'sinin ÖTV muafiyetli satışlar olduğuna yönelik hesaplamalar yapılmakta."

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