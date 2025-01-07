AK Parti'den genel af açıklaması

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Sohbetleri toplantısında 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan yeni süreçle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA GÖRÜŞME TALEPLERİ OLMADI"

Olumlu bir atmosfer gördüğünü söyleyen Güler, "Görüşmenin içeriği hakkında bir şey söyleme imkanım yok. Karşılıklı güven ilişkisi içerisindeki mahrem bir görüş alışverişiydi. DEM Parti heyetinin, Cumhurbaşkanımızla bir görüşme talebi olmadı. Türkiye'nin en önemli meselesi haline gelmiş bu konunun çözülmesi ve sonuçlandırılması noktasında iyi bir ortam var. Hava çok olumlu. Herkes bir şekilde iyi niyetle katkı sağlamaya çabalıyor. Olumlu bir atmosfer görüyorum. İnşallah sonucu da olumlu olur, hayırla neticelenir. 2025 yılı itibariyle, Türkiye'nin başında büyük bir bela olarak duran bu meselenin çözülmesini, ülkenin normalleşmesi adına çok önemli bir çaba olarak görüyoruz." dedi.

TÜRKİYE DAHA DA GÜÇLENECEK"

Güler açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bölgemizin riskleri de, çözülmesi noktasında bir yol gösteriyor bize. Suriye'de, Irak'ta yaşanan olaylar, Kafkaslar, Balkanlar, Pasifik, kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı bu coğrafyada çok daha önemli krizlerin gelecek dönemlerde de çıkacağını gösteriyor. Yıllardır sorun olan bu meselenin çözülmesi iç barışını, toplumsal barışını sağlamış Türkiye'nin gücüne ciddi katkı sağlayacak.

"GENEL AF GÜNDEMDE DEĞİL"

(Öcalan'a ev hapsi)

"SÜRECİN YENİ ANAYASA İLE İLGİSİ YOK"

Bu sürece, böyle şartlı, birbirine bağlantılı, 'Bir şey olursa o olur, o olmazsa hiçbir şey olmaz' gibi bir süreçle yaklaşmak doğru olmaz.Zaten, hasta- yatalak bakıma muhtaç hale gelmiş mahkümları belli bir yaştan sonra Cumhurbaşkanımızın af yetkisi var. 28 Şubat paşalarında olduğu gibi. Süreci bugünden sadece buna bağlayarak yürütmek doğru olmaz. Ayrıca bu süreci bir takvime bağlamak da doğru değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı ve yeni anayasa konusunun bu sürece bağlanması doğru olmaz. Muhalefetin yaklaşımı enteresan. Ülkemizin geleceğine dair çok önemli meselelerde bunları alıp illa bir şeye bağlamak istiyorlar. Yeni anayasa ihtiyacımız sadece bir siyasi partinin konusu edilemez. Herkes için çok önemli bir ihtiyaç. CHP için de, HDP için de, diğer partiler için de...

"SABOTE ETMEK İSTEYENLER OLACAKTIR"

PKK- KCK terör yapılanmasını bugüne kadar kullanan, bundan fayda sağlayan, gerek küresel manada gerekse de diğer mahiyette birçok ülkede istihbarat yapılanması var. Bu süreci mutlaka sabote etmek, bozmak isteyeceklerdir. Bunları dikkatli bir şekilde izlemek lazım. Böyle bir şey olursa da devletimizin aklı ve güvenlik birimlerimiz gerekli her şeyi yapacaktır"

"BÜTÇEMİZDE VERİLECEK RAKAMLAR BELLİ"

Abdullah Güler, memurlara ve emeklilere ilave zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Güler, "Bütçemizde verilecek rakamlar ve kalemler belli. Daha fazla verebilmek için bütçe gelirinde karşılığının oluşturulması lazım. 'Bütçe dengesi' dediğimiz bir şey var. Milletimizden topladığımız vergilerle beraber hem bakanlıklarımızın hizmetlerini, hem alt yapı ve üst yap hizmetlerini, hem bağış ödemelerini, hem de sağlık harcamalarını yapmaya çalışıyoruz. Başka bir gelir kalemimiz yok" dedi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Güler, çocuklara getirilmesi düşünülen sosyal medya kısıtlaması ile ilgili de konuştu. Güler şunları söyledi: "Aile Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız saha çalışması yapıyor. İnsan Hakları Komisyonumuzda, alt komisyonumuz gelişmiş ülkelerdeki örnekleri inceliyor. Belli yaş gruplarında sosyal medyalara erişim noktasında bir kısıtlılığın olduğunu görüyoruz. Yaş grupları ile ilgili durum bu çalışmalardan sonra ortaya çıkacak."