Nöbetçi öğrenci okulda can sıkıntısını halay çekerek atlattı

Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Kasım 2024 tarihinde nöbetçi öğrenci tek başına kaldığında can sıkıntısını halay çekerek atlatmaya çalıştı. Gülümseten o anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Öğrenci, görüntülerde adeta folklor gösterisindeymiş gibi figürler sergiledi.

Okul Müdürü İbrahim Halil Biçici, yaptığı yazılı açıklamada, kamerada tesadüfen bu anlara denk geldiğini söyledi. Biçici, öğrencinin doğal yeteneği ve ritmi karşısında hayran kaldığını belirterek, "Öğrencimizin bu spontane davranışı tüm okula neşe kattı" dedi.