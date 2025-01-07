Depozito İade Sistemi geliyor! Pilot ilde uygulama başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen "Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü İmza Töreni"nde konuştu. Bakan Kurum, "Artık ambalajlar sokaklarda, plajlarda ve parklarda çevre kirliliğine neden olmayacak" dedi.

2025 Yılında Tüm Türkiye'de

Bakan Kurum, depozito iade makinelerinin 2025 yılına kadar Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde yer alacağını duyurdu. Sistem, atık ambalajların çevreye zarar vermeden geri dönüşüm sürecine kazandırılmasını hedefliyor.

Pilot Uygulama Sakarya'da Başlıyor

Yeni sistemin ilk pilot uygulaması Sakarya'da hayata geçirilecek. Bakan Kurum, bu adımın, atık ambalajların daha etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacağını belirtti.