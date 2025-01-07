Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

2025'in ilk yarısına ait en düşük emekli aylığı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı yüzde 15,75 artırılarak 14 bin 469 liraya yükseltildi. Güncellenen emekli maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu.

Ödeme takvimi nasıl belirleniyor?

Memur ve memur emeklileri her ayın ilk haftasında, SSK, Bağkur emeklisi ise ayın 17'si ile 26'sı arasında maaş alıyor. SSK, Bağkur emeklisi emekli maaşlarını ayın 17'sinden itibaren aldığı için yasal prosedürlerin 17'sine kadar tamamlanması gerekli.

Taban aylık 14 bin 469 TL sadece SSK, Bağkur emeklileri için geçerli. Ancak, taban aylıkta açıklanan bu değişimin maaşlara yansıması için yasal bir süreç gerekiyor.

Konu Meclis'e taşınacak

Meclis'te zaten var olan torba yasaya eklenti olarak konu Meclis'e taşınacak.

Meclis Plan ve Bütçe Kurulu, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilip devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidip imza altına alınması ile Resmi Gazete'de yürürlüğe girecek.

Bu sürecin de yaklaşık 10-15 süreceği tahmin ediliyor. Bu sebeple ayın 17'sine kadar süreç tamamlanmayabilir. Ancak, bu durumda ocak maaşlarında kayıp yaşanmayacak.