Etimesgut Belediyesi çalışanlarına yüzde 62 zam yaptı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu maaş zammı müjdesini 'Söz verdik, sözümüzü tuttuk!' paylaşımıyla duyurdu.

'Asgari ücretin 16 bin lira üzerinde artış yapıldı'

Çalışan emekçilerin alın terinin haklarını savunmaya devam ettiklerini Vurgulayan Başkan Beşikçioğlu, 'Göreve başladığımızda 23.800 TL olan en düşük maaşı, bugün %60'ın üzerinde bir artışla 38.500 TL'ye çıkardık! Asgari ücretin 16.396 TL üzerinde bir ödeme yaparak emekçilerimizi enflasyonun altında ezdirmedik.' mesajını paylaştı.

Beşikçioğlu sosyal medya paylaşımının devamında;'Ben sadece bir belediye başkanı değil, aynı zamanda siz değerli çalışma arkadaşlarımın yanındayım!Paylaştıkça büyüyen bir dayanışmayla, birlikte daha güzel yarınlara yürüyoruz.'ifadelerini kullandı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

Memurlar.net / Fatih Arslan