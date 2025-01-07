Oyuncu Atakan Yılmaz'a yasa dışı bahse teşvik soruşturması
Oyuncu Atakan Yılmaz, yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 16:36, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:48
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oyuncu Atakan Yılmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Yılmaz gözaltına alındı.