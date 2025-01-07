Bakanlıktan yeni düzenleme: Gıdalardaki pestisit limitleri güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği"nde değişiklik yaptı. Yeni yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uluslararası Standartlara Uyum

Yönetmelik değişikliğiyle, başta taze meyve ve sebzeler olmak üzere baklagiller, tahıllar, çay, bitkisel infüzyonlar ve hayvansal gıdalardaki maksimum pestisit kalıntı limitleri güncellendi. Bu güncellemelerde ulusal ve uluslararası bilimsel değerlendirmeler dikkate alındı.

Bazı Gıdalara İlk Defa Limit Belirlendi

Bazı gıdalar için ilk kez maksimum kalıntı limitleri belirlenirken, birçok üründe limit düşürülerek Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyum sağlandı.

İthal Gıdalarda Yeni Kontroller

İthal gıdaların maksimum pestisit kalıntı limitleri de güncellenerek, yeni limitlere uygun kontroller yapılacak. AB'nin ilgili tüzükleri referans alınarak hazırlanan düzenleme, ithal ürünlerin ülkeye giriş süreçlerini de etkileyerek daha sıkı bir denetim mekanizması oluşturuyor.