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DEM Parti heyeti, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti

İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 17:08, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 17:46
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DEM Parti heyeti, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti

İmralı'da 28 Aralık'ta gerçekleşen görüşmede yer alan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile DEM Parti'li Ahmet Türk, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. DEM Parti heyetini, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sadullah Ergin, Mehmet Emim Ekmen, İbrahim Çanakçı ve Ali İhsan Merdanoğlu, kapıda karşıladı. Basına kapalı görüşme yaklaşık 2 sürdü.

'ÇÖZÜM GAYRETİ KIYMETLİ'

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Son dönemde yaşananlarla alakalı, ülkemizin ve bölgemizin içinden geçmekte olduğu süreçle ilgili de kıymetli istişareleri gerçekleştirdik. DEVA Partisi olarak bazı temel ilkelerimiz var. Türkiye'nin sorunlarının meşru çözüm zemini demokratik siyasettir, içeride siyasi diyalog, dışarıda çok yönlü diplomasidir. Bu temel ilkelerle hareket edilmesi her zamana amaca ulaşmayı kolaylaştırır. 1 Ekim tarihinden bu yana ülkemizde yeni bir iklim var ve biz bu süreç içerisinde yapılan çalışmaların, çözüm gayretinin kıymetli olduğunu düşünüyoruz. DEVA Partisi olarak çözüm amacıyla atılacak her bir adımın yanında dururuz" dedi.

'ERDOĞAN DURDUĞU NOKTAYI NETLEŞTİRMELİ'

Süreçte hükümet ortaklarının tam bir samimiyet içerisinde hareket etmelerini önemsediklerini de söyleyen Babacan, "Bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bu konunun neresinde durduğunu henüz net olarak görmüş değiliz. Meclis çok önemli bir çözüm merkezidir, demokrasinin kalbidir. Ancak bizim şu andaki yönetim sistemini dikkate aldığımızda, Sayın Erdoğan'ın bütün bu süreçte kendi durduğu noktayı da bir an önce netleştirmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

'PAYLAŞIMIMIZ SÜREÇ BOYU SÜRECEK'

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, verimli istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Bu paylaşımımız, süreç boyunca devam edecek. Her bir önerileri bizim için altın kıymetindedir. Ancak bunları dikkate alarak, bu ülkede oluşabilecek en geniş toplumsal mutabakat zeminini oluşturabiliriz. Geçmiş süreçlerden çıkardığımız derslerden birisi de budur. Yeniden Refah Partisi ziyaretiyle siyasal parti tarafı, Meclis'te yürütülecek olan kısmı bitmiş olacak" dedi.

Önder, bir sonraki İmralı ziyaretinin ne zaman yapılacağına ilişkin soruya, "Şu an kesinleşmiş bir şey yok. Ahmet Ağabey heyetimizdedir, İmralı kısmına da katılacaktır. Ne zaman olur, onu henüz bilemiyoruz" yanıtını verdi. Önder, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da ilk fırsatta, muhtemelen bu hafta içi ziyaret edileceğini açıkladı.

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