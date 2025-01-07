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Manisa'da 'Günsel suç örgütü' üyesi 5 zanlı tutuklandı

Manisa'nın Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 17:20, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 17:21
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Manisa'da 'Günsel suç örgütü' üyesi 5 zanlı tutuklandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen "Günsel suç örgütü"ne yönelik operasyon düzenlendi.

Planlı istihbarat ve takip sonucunda yurt dışından çeşitli yollarla gıda kolileri arasında tabanca parçaları getirip Manisa'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları ve haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen C.G. (23), A.G. (21), H.C.U. (24), A.U. (22) ve Y.O. (21) yakalandı.

Zanlıların ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 302 tabanca namlusu, 337 namlu ucu, 230 namlu gövdesi, 17 tabanca gövdesi, 36 fişek, 5 tabanca üst kapağı, 3 kabza, 2 matkap, elektrikli testere, 15 namlu açmada kullanılan malzeme ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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