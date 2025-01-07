Tarım Kredi Market çalışanlarına 'dolandırıcılık' operasyonu: 7 gözaltı
Tarım Kredi Market çalışanlarına 'dolandırıcılık' operasyonu: 7 gözaltı
Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ilk kez toplanacak
Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ilk kez toplanacak
Bu sefer tersi oldu! Kadın öğretmen, eşine nafaka ödeyecek
Bu sefer tersi oldu! Kadın öğretmen, eşine nafaka ödeyecek
Bakanlıktan yeni düzenleme: Gıdalardaki pestisit limitleri güncellendi
Bakanlıktan yeni düzenleme: Gıdalardaki pestisit limitleri güncellendi
Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?
Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?
Depozito İade Sistemi geliyor! Pilot ilde uygulama başlıyor
Depozito İade Sistemi geliyor! Pilot ilde uygulama başlıyor
TOKİ 250 bin sosyal konut ihale tarihleri açıklandı!
TOKİ 250 bin sosyal konut ihale tarihleri açıklandı!
AK Parti'den genel af açıklaması
AK Parti'den genel af açıklaması
FETÖ'ye bilgi sızdıran 4 polis hakim karşısına çıkacak
FETÖ'ye bilgi sızdıran 4 polis hakim karşısına çıkacak
Ali Yalçın: Yüzde 11,54'lük zammı kabul etmiyoruz!
Ali Yalçın: Yüzde 11,54'lük zammı kabul etmiyoruz!
Bakan Işıkhan: En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltiliyor
Bakan Işıkhan: En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltiliyor
Devlet hastanesinde skandal! Sağlık memuru röntgenci çıktı
Devlet hastanesinde skandal! Sağlık memuru röntgenci çıktı
İmralı sonrası görüşme turu: CHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi
İmralı sonrası görüşme turu: CHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi
Sosyal medya akımlarına dikkat! Gençlerin hayatı tehlikede
Sosyal medya akımlarına dikkat! Gençlerin hayatı tehlikede
GİB her sorgulama işleminden para alacak
GİB her sorgulama işleminden para alacak
IBAN'a para göndermek artık daha pahalı! EFT ücretlerine rekor zam
IBAN'a para göndermek artık daha pahalı! EFT ücretlerine rekor zam
Sahte diploma operasyonu: 161 şüpheliye gözaltı kararı
Sahte diploma operasyonu: 161 şüpheliye gözaltı kararı
Benzinden sonra: Motorine de zam geliyor
Benzinden sonra: Motorine de zam geliyor
1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? Konut kredilerinde dikkat çeken düşüş
1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? Konut kredilerinde dikkat çeken düşüş
17 ilde 'GÜRZ-36' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı
17 ilde 'GÜRZ-36' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı
Doğalgaz bağlantı ücretlerine zam yapıldı
Doğalgaz bağlantı ücretlerine zam yapıldı
Aile hekimliğinde kolay dönem! Sıra bekleme derdi sona eriyor
Aile hekimliğinde kolay dönem! Sıra bekleme derdi sona eriyor
Benzine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Benzine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Enflasyona nasıl dur denilecek? Reel sektör beklentiye göre zam yapıyor
Enflasyona nasıl dur denilecek? Reel sektör beklentiye göre zam yapıyor
Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atama
Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atama
Sitelerde aidat dönemi başladı: Genel Kurullara katılım önemli
Sitelerde aidat dönemi başladı: Genel Kurullara katılım önemli
KDK'dan kuryelerin güvenliği ve sosyal hakları için tavsiye
KDK'dan kuryelerin güvenliği ve sosyal hakları için tavsiye
Fabrika gibi okul! 1,6 milyon lira ciro yaptı, 408 bin lira vergi ödedi
Fabrika gibi okul! 1,6 milyon lira ciro yaptı, 408 bin lira vergi ödedi
MİT, 98 yıldır Türkiye'nin güvenliği için görevde
MİT, 98 yıldır Türkiye'nin güvenliği için görevde
MB: Tüketici enflasyonundaki yavaşlama sürüyor
MB: Tüketici enflasyonundaki yavaşlama sürüyor
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Bu sefer tersi oldu! Kadın öğretmen, eşine nafaka ödeyecek

Diyarbakır'da görülen boşanma davasında mahkeme, kadın öğretmen N.K.'nin, F.K.'ye 3 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine hükmetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 17:49, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 17:50
Yazdır
Bu sefer tersi oldu! Kadın öğretmen, eşine nafaka ödeyecek

Diyarbakır'da yaşayan kadın öğretmen N.K., daha önceki evliliğinden 2 çocuğu olan F.K. ile 2009 yılında evlendi. Geçen zamanda çiftin 1 çocukları oldu. N.K., 'Evlilik birliğinin temelden sarsılması' gerekçesiyle boşanma davası açtı. F.K. ise karşı boşanma davası açarak, yoksulluk nafakası ve maddi tazminat talep etti. Diyarbakır 1'inci Aile Mahkemesi'nde yaklaşık 2 yıl süren dava sonucunda, çiftin boşanmasına karar verildi. Mahkeme, ayrıca boşanma aşamasında mağdur ve işsiz olan F.K.'ye, kadın öğretmen N.K.'nin ayda 3 bin lira süresiz nafaka ödemesine karar verdi.

'YEREL MAHKEME MÜVEKKİLİM LEHİNE NAFAKAYA KARAR VERDİ'

F.K.'nin avukatı Ayşegül Birtane İpek, davada erkek eşe kadın eş tarafından ödenmek üzere süresiz nafaka verilmesine karar verildiğini belirterek, "Genel itibarıyla hukuk davalarıyla özelinde ise boşanma dosyalarıyla ilgileniyorum. Yaklaşık 2 yıl önce Diyarbakır 1'inci Aile Mahkemesi nezdinde kadın eş tarafından açılmış olan evlilik birliğinin temelden sarsılmasına dayalı boşanma davasına, tarafımızca karşı dava açılarak boşanma talep edilmiş ve bunun beraberinde yoksulluk nafakası ve maddi manevi tazminat taleplerimiz hasıl olmuştur. Yaklaşık 2 yıl süren yargılamada yerel mahkeme dosyayı yakın zamanda karara bağladı. Kararda tarafları eşit kusurlu sayarak her iki tarafın boşanma davasının kabulüne karar verdi. Ve bu boşanma davasının kabulüyle birlikte erkek eşe az sonra açıklayacağımız üzere gerekçeleriyle birlikte yoksulluk nafakasına hükmetti. Burada önemli olan husus Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakasının koşulları müvekkil yönüyle sübut bulduğundan yerel mahkeme müvekkil lehine nafakaya karar verdi. Hükmedilen bu nafaka süresiz bir nafaka olup aylık 3 bin TL şeklindedir" dedi.

'ÖNCEKİ EŞTEN OLAN ÇOCUKLARI BENİMSEYEMEMİŞ'

Müvekkilinin ikinci evliliği olduğuna ifade eden İpek, "Burada kanunda şöyle izah edilmektedir; 'Daha ağır kusurlu olmamak koşuluyla, kadın-erkek fark etmeksizin, nafakaya karar verilebilir.' Burada aslında boşanma davasının açılmasıyla birlikte tarafların sosyal ve ekonomik durumları dosya kapsamına alındı. Ve burada müvekkilimizin düzenli bir geliri olmadığı sabit olduğundan kadın eş tarafından müvekkilimize nafakaya hükmedildi. Burada aslında eşit kusurlu durumu önem arz ediyor. Burada kadına kusur olarak yüklenen hususu izah edecek olursak, aslında bizim müvekkilimizin ikinci evliliği söz konusu bu durumda. Müvekkilimizin ilk evliliğinden de 2 çocuğu mevcut. Aslında kadın eş bu durumu bilerek müvekkille evlilik birliğine imza atmış. Ancak şurada şöyle bir durum söz konusu. Daha önce evlilik yapıp 2 çocuğu olan müvekkilimizin, bu ilk evliliğinden olan 2 çocuğunu benimseyememiş. Sürekli onlara hakaret etmiş. Sinkaflı küfürler savurarak, adeta evlilik birliğini çekilmez kılmıştır. Burada aslında ciddi önem arz eden durum budur. Burada dediğim gibi kadına kusur olarak affedilen husus budur. Burada çocukların durumu, tanık beyanlarıyla keza yine dosya kapsamına alınmış diğer delillerle de sabittir" diye konuştu.

HER İKİ TARAF DA KARARI BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NE TAŞIDI

Verilen nafaka kararını doğru bulduğunu ifade eden İpek, şöyle konuştu:

"Kanunda, burada kadın-erkek koşulu aramıyor. Burada aylık düzenli bir gelirinin olmaması, boşanmayla birlikte yoksulluğa düşecek olması yeterli bir sebeptir. Ancak gerek tarafımızca gerek de kadın vekili tarafından, dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınmıştır. Oradan çıkacak değerlendirme de bizler için önem arz etmektedir. Biz burada eşit kusur durumunun hata barındırdığı kanaatindeyiz. Bunun sebebi ise burada ilk evlilikten olan çocukların ciddi psikolojik şiddete maruz kalması, birçok kez hakaretleri bizzat duymak suretiyle gelişimlerini etkilenmesi aslında ciddi bir durumdur. Aslında burada kadına ağır kusur, müvekkile ise daha az kusur tefsiriyle dosya sonuçlandırılabilirdi."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber