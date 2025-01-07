Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ilk kez toplanacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Nüfus ve Demografik Değişimler, Nüfus Politikaları ile Aile ve Gençlik Fonu konu başlıklarıyla 9 Ocak'ta ilk kez toplanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kurulan "Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu", 9 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını yapacak. Toplantıda "Nüfus ve Demografik Değişimler", "Nüfus Politikaları" ve "Aile ve Gençlik Fonu" başlıkları masaya yatırılacak.
Aile ve Gençlik Fonu Hayata Geçirildi
Evlilik yaşının yükselmesi ve nüfusun azalmasına karşı çözüm üretmek amacıyla Aile ve Gençlik Fonu oluşturuldu. Fon kapsamında, pilot illerde yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Kurul toplantısında, bu desteğin ülke geneline yaygınlaştırılması ele alınacak.
Kadınlara Yeni Çalışma Modelleri
Kadınların iş ve aile hayatını birlikte sürdürebilmesi için yeni çalışma modelleri geliştirilmesi de gündemde. Bu çalışmalar, kadınların iş hayatında kalmalarını teşvik ederken aile içindeki rollerini desteklemeyi hedefliyor.
Nüfus Politikaları Yeniden Gözden Geçirilecek
Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenli olarak toplanacak Kurul, Türkiye'nin nüfus politikalarını yeniden şekillendirmek ve nüfus artışını hızlandıracak önlemler almak için çalışmalarını sürdürecek.