Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ilk kez toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kurulan "Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu", 9 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını yapacak. Toplantıda "Nüfus ve Demografik Değişimler", "Nüfus Politikaları" ve "Aile ve Gençlik Fonu" başlıkları masaya yatırılacak.

Aile ve Gençlik Fonu Hayata Geçirildi

Evlilik yaşının yükselmesi ve nüfusun azalmasına karşı çözüm üretmek amacıyla Aile ve Gençlik Fonu oluşturuldu. Fon kapsamında, pilot illerde yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Kurul toplantısında, bu desteğin ülke geneline yaygınlaştırılması ele alınacak.

Kadınlara Yeni Çalışma Modelleri

Kadınların iş ve aile hayatını birlikte sürdürebilmesi için yeni çalışma modelleri geliştirilmesi de gündemde. Bu çalışmalar, kadınların iş hayatında kalmalarını teşvik ederken aile içindeki rollerini desteklemeyi hedefliyor.

Nüfus Politikaları Yeniden Gözden Geçirilecek

Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenli olarak toplanacak Kurul, Türkiye'nin nüfus politikalarını yeniden şekillendirmek ve nüfus artışını hızlandıracak önlemler almak için çalışmalarını sürdürecek.