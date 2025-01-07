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Kayseri'de CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında karar

Kayseri'den kiraladıkları minibüsü eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanan ve çeşitli cezalara çarptırılan sanıklardan 18'inin Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 18:48, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 18:48
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Kayseri'de CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında karar

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu sanık K.K, tutuksuz yargılanan E.K. ve sanık avukatları hazır bulundu, diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı, önceki celselerde verdiği mütalaasını yineleyerek, O.K. ile E.E'nin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak", F.Ö'nün ise etkin pişmanlık kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise beraatini istedi.

Sanıklar K.K. ve E.K, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık O.K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün, sanık E.E'ye iki ayrı dosyadan "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından toplam 21 yıl 9 ay, etkin pişmanlıktan yararlandırılan F.Ö'ye aynı suçtan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Heyet, K.K. ve E.K. ile duruşmaya katılmayan 13 sanığın beraatine hükmetti.

- Olay

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen O.K, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de organizasyon güzergahında yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında, Kayseri ve Kocaeli'de 26 zanlı daha gözaltına alınmış, şüpheli M.K. yakalanamamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "emiri" olduğu belirtilen O.K'nin de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", diğer sanıklar hakkında ise "terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

7 Şubat 2019'da karara bağlanan davada, O.K'ye 14 yıl 7 ay 15 gün, 24 sanığa 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verilmiş, 2 sanık beraat ederken, firari M.K'nin dosyası ayrılmıştı.

Taraf avukatlarının itirazı üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi'nde görülen davada, 21 sanık hakkında kararı hukuka uygun bulan mahkeme, yargılama sürecinde avukatları bulunmayan sanıklar S.K, C.K, B.K, B.Ç, A.K. ve Ş.O'nun dosyasının ayrılıp, yeniden yargılanmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, 6 sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, önceki cezaları olan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Tarafların davayı Yargıtay'a taşımasının ardından dosyaya bakan 3. Ceza Dairesi, 18 sanık hakkındaki kararı, bazı sanık avukatlarının karar duruşmasına mazeretle katılmaması, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanıkların dilekçelerinin dikkate alınmaması ve bazı sanıklar yönünden örgütsel faaliyetleri tespit edilememesine karşın ceza verilmesi gerekçesiyle bozarak dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

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