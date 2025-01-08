Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
Rize'de iki PTT çalışanını silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 17:38, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 17:38
Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde dün akşam saatlerinde Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt'ı silahla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince saklandığı binanın çatı katında yakalanan Hakan Kocaman'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Rize Adliyesi'ne sevk edildi.
Kocaman, çıkarıldığı hakimlikçe "kamu görevlisinin görevi başında öldürülmesi" ve "ruhsatsız silah kullanmak" suçlarından tutuklanarak Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.