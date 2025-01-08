Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı

Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde dün akşam saatlerinde Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt'ı silahla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince saklandığı binanın çatı katında yakalanan Hakan Kocaman'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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