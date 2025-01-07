Furkan Ali Çiftçioğlu'ndan Memur-Sen'e 'zam' eleştirisi

"Boş koltuktan bile daha düşük bir zam almayı nasıl başardın."



Açıklamasında dikkat çeken kısımlara şu şekilde yer veren Çiftçioğlu:



Bugün tüm kamu çalışanları adına bir muhasebe günüdür. Bir market poşetinin onda biri kadar zam alamayanlarla mı devam edeceğiz, yoksa bu oranlara imza atanlardan yetkiyi mi alacağız, Hiçbir temsiliyeti olmayan SSK ve bağkur emeklilerinden bile daha düşük zam almış memur sendikalarını mı tercih edeceğiz, yoksa artık yeter mi diyeceğiz! Her toplu sözleşme döneminde suçu hakem heyetinde atanlarla mı yol yürüyeceğiz, yoksa o zammı söke söke alacak sendikaları mı toplu sözleşmeye göndereceğiz. Değerli kamu çalışanları sendikal seçiminiz sadece kişisel bir tercihiniz değildir. Sendikal seçiminiz tüm kamu çalışanlarının bekası, çocuklarınızın geleceğidir." dedi.