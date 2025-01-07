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Furkan Ali Çiftçioğlu'ndan Memur-Sen'e 'zam' eleştirisi

Memur zammını değerlendiren Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Genç Sağlık Sendikası Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu sendikasız olmasına rağmen %15'in üzerinde zam alan SSK ve Bağkurluları örnek göstererek yetkili memur sendikasını eleştirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 20:34, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 21:23
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"Boş koltuktan bile daha düşük bir zam almayı nasıl başardın."

Açıklamasında dikkat çeken kısımlara şu şekilde yer veren Çiftçioğlu:

Bugün tüm kamu çalışanları adına bir muhasebe günüdür. Bir market poşetinin onda biri kadar zam alamayanlarla mı devam edeceğiz, yoksa bu oranlara imza atanlardan yetkiyi mi alacağız, Hiçbir temsiliyeti olmayan SSK ve bağkur emeklilerinden bile daha düşük zam almış memur sendikalarını mı tercih edeceğiz, yoksa artık yeter mi diyeceğiz! Her toplu sözleşme döneminde suçu hakem heyetinde atanlarla mı yol yürüyeceğiz, yoksa o zammı söke söke alacak sendikaları mı toplu sözleşmeye göndereceğiz. Değerli kamu çalışanları sendikal seçiminiz sadece kişisel bir tercihiniz değildir. Sendikal seçiminiz tüm kamu çalışanlarının bekası, çocuklarınızın geleceğidir." dedi.

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