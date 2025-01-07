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Bakan Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı, huzur ve güvenin yüzyılıdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Valiler Buluşması Programı'nda, devlet geleneği ve medeniyet değerlerinden ilhamla Türkiye'nin mazlumların umudu olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 21:19, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 21:19
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Bakan Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı, huzur ve güvenin yüzyılıdır

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Valiler Buluşması Programı'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin köklü devlet geleneği ve adalet temelleri üzerine inşa edilen güçlü yönetim anlayışını sürdürdüğünü belirtti. Yerlikaya, "Bu topraklar, tarihin akışını değiştiren büyük liderlerin ve kahramanların beşiği olmuştur. Cumhuriyet'imizi kuran irade, bu köklü geleneğin bir yansımasıdır." dedi.

Valilere Önemli Mesajlar

Yerlikaya, mülki idare teşkilatının devletle millet arasındaki bağın en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade ederek, valilere şu mesajı verdi:

"Kimin bir derdi varsa dermanı sizlersiniz. Bir yetimin hırkasındaki sökük, bir şehit anasının gözyaşı sizin sorumluluğunuzdur. Görev yaptığınız sürece hedefiniz, 'Biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun.' dedirtmek olmalıdır."

"Türkiye Mazlumların Umudu Olmaya Devam Edecek"

Türkiye'nin, insan onurunu koruma ilkesine dayalı medeniyet değerleriyle zulme karşı dik duran ve mazlumların umudu olan bir ülke olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Dünya sessiz kalsa da Türkiye, haksızlığa ve mazlumların çığlığına kayıtsız kalmaz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirme kararlılığında olduklarını belirtti:

"Bizim için Türkiye Yüzyılı, huzur ve güvenin yüzyılıdır. 623 bin personelimizle terör örgütleri, suç yapılanmaları ve tüm tehditlerle mücadelemizi gece-gündüz sürdürüyoruz. Her adımımız milletimiz ve vatanımız için."

İdareciler Günü Mesajı

Programın sonunda, valiler ve mülki idare amirlerinin İdareciler Günü'nü kutlayan Yerlikaya, emekli idarecilere teşekkür ederken, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

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