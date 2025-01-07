Türkiye'de son iki yılda lüks otomobil satışları rekor kırdı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de lüks otomobil satışları 2024 yılında rekor seviyeye ulaştı. Ultra lüks otomobil markaları Bentley, Ferrari ve Lamborghini'nin satışları yüzde 63 artışla toplamda 83 adede yükseldi.

Satışlarda 10 Yılın Zirvesi

Son 10 yılda bu üç markanın en düşük satış performansı, 31 araçla 2018 yılında kaydedilmişti. 2022 yılında toplamda 51 araç satılırken, 2023 yılında yüzde 63'lük artışla satışlar yine 83 adede ulaşmıştı. 2024 yılında da aynı rakam korunarak lüks segmentte istikrar sağlandı.

Bentley Liderliği Elinde Tutuyor

2024 yılı verilerine göre, Bentley 37 adet satışla liderliğini sürdürdü ve kendi rekorunu yeniledi. Ferrari 24, Lamborghini ise 22 araç satışı gerçekleştirdi.

Otomotiv Sektöründe Genel Tablo

2024 yılı, Türkiye otomotiv sektörü için sadece lüks segmentte değil, genel satışlarda da rekorlarla dolu bir yıl oldu. Artan talepler ve ekonomik hareketlilik, lüks otomobil satışlarına olan ilgiyi de artırdı.