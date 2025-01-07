Antalya'da pompalı tüfekli kız kaçırma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'de 2 PTT çalışanını öldüren zanlı yakalandı
Rize'de 2 PTT çalışanını öldüren zanlı yakalandı
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
Mahkemeden emsal karar: Özel okul zam fazlasını iade edecek
Mahkemeden emsal karar: Özel okul zam fazlasını iade edecek
Bakan Fidan: YPG kendini feshetmezse askeri operasyon yaparız
Bakan Fidan: YPG kendini feshetmezse askeri operasyon yaparız
Türkiye'de son iki yılda lüks otomobil satışları rekor kırdı
Türkiye'de son iki yılda lüks otomobil satışları rekor kırdı
Erdoğan'dan Valilere: Makam odalarına sıkışıp kalmayın
Erdoğan'dan Valilere: Makam odalarına sıkışıp kalmayın
Sigara şirketlerine emsal karar: Manevi tazminat kararı çıktı
Sigara şirketlerine emsal karar: Manevi tazminat kararı çıktı
Tarım Kredi Market çalışanlarına 'dolandırıcılık' operasyonu: 7 gözaltı
Tarım Kredi Market çalışanlarına 'dolandırıcılık' operasyonu: 7 gözaltı
Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ilk kez toplanacak
Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ilk kez toplanacak
Bu sefer tersi oldu! Kadın öğretmen, eşine nafaka ödeyecek
Bu sefer tersi oldu! Kadın öğretmen, eşine nafaka ödeyecek
Bakanlıktan yeni düzenleme: Gıdalardaki pestisit limitleri güncellendi
Bakanlıktan yeni düzenleme: Gıdalardaki pestisit limitleri güncellendi
Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?
Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?
Depozito İade Sistemi geliyor! Pilot ilde uygulama başlıyor
Depozito İade Sistemi geliyor! Pilot ilde uygulama başlıyor
TOKİ 250 bin sosyal konut ihale tarihleri açıklandı!
TOKİ 250 bin sosyal konut ihale tarihleri açıklandı!
AK Parti'den genel af açıklaması
AK Parti'den genel af açıklaması
FETÖ'ye bilgi sızdıran 4 polis hakim karşısına çıkacak
FETÖ'ye bilgi sızdıran 4 polis hakim karşısına çıkacak
Ali Yalçın: Yüzde 11,54'lük zammı kabul etmiyoruz!
Ali Yalçın: Yüzde 11,54'lük zammı kabul etmiyoruz!
Bakan Işıkhan: En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltiliyor
Bakan Işıkhan: En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltiliyor
Devlet hastanesinde skandal! Sağlık memuru röntgenci çıktı
Devlet hastanesinde skandal! Sağlık memuru röntgenci çıktı
İmralı sonrası görüşme turu: CHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi
İmralı sonrası görüşme turu: CHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi
Sosyal medya akımlarına dikkat! Gençlerin hayatı tehlikede
Sosyal medya akımlarına dikkat! Gençlerin hayatı tehlikede
GİB her sorgulama işleminden para alacak
GİB her sorgulama işleminden para alacak
IBAN'a para göndermek artık daha pahalı! EFT ücretlerine rekor zam
IBAN'a para göndermek artık daha pahalı! EFT ücretlerine rekor zam
Sahte diploma operasyonu: 161 şüpheliye gözaltı kararı
Sahte diploma operasyonu: 161 şüpheliye gözaltı kararı
Benzinden sonra: Motorine de zam geliyor
Benzinden sonra: Motorine de zam geliyor
1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? Konut kredilerinde dikkat çeken düşüş
1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? Konut kredilerinde dikkat çeken düşüş
17 ilde 'GÜRZ-36' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı
17 ilde 'GÜRZ-36' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı
Doğalgaz bağlantı ücretlerine zam yapıldı
Doğalgaz bağlantı ücretlerine zam yapıldı
Aile hekimliğinde kolay dönem! Sıra bekleme derdi sona eriyor
Aile hekimliğinde kolay dönem! Sıra bekleme derdi sona eriyor
Benzine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Benzine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Antalya'da pompalı tüfekli kız kaçırma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da aralarında kız kaçırma yüzünden husumet bulunan aileler arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle başından ve boynundan yaralanan Sefil Ünder (46) hayatını kaybederken, gelini Sultan Ünder (24) ise yaralandı. Şüpheliler Serkan D. (19), Dursun A. (18) ve Beran Ç. (18) gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 21:38, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 21:40
Yazdır
Antalya'da pompalı tüfekli kız kaçırma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5724 Sokak üzerinde meydana geldi. Daha önceden kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunan Sefil Ünder ile Serkan D., Dursun A. ve Beran Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan D. ile Beran Ç., yanlarında taşıdıkları av tüfeğiyle Sefil Ünder'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Sefil Ünder ile gelini Sultan Ünder'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Serkan D., Dursun A. ve Beran Ç. ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Av tüfeğinden çıkan saçmaların başına ve boyun kısmına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Sefil Ünder ile hayati tehlikesi bulunmayan Sultan Ünder, yakınları tarafından ambulans beklenmeden otomobille Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefil Ünder, hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baş ve sırt kısmından saçmaların hedefi olan Sultan Ünder'in tedavisi hastanede devam ediyor.

TÜFEK BAHÇEDE BULUNDU

Olayın bildirilmesiyle bölgeye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Ekipler, av tüfeğini aynı mahallenin 5725 sokağında bir evin bahçesinde bularak muhafaza altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirirken, diğer ekipler yaralı Sultan Ünder ve hayatını kaybeden Sefil Ünder'in bulunduğu hastaneye giderek çalışmalarını sürdürdü.

Olay sonrası kaçan Serkan D., Dursun A. ve Beran Ç., pdlis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin polis merkezindeki ifade işlemleri devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber