Antalya'da pompalı tüfekli kız kaçırma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5724 Sokak üzerinde meydana geldi. Daha önceden kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunan Sefil Ünder ile Serkan D., Dursun A. ve Beran Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan D. ile Beran Ç., yanlarında taşıdıkları av tüfeğiyle Sefil Ünder'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Sefil Ünder ile gelini Sultan Ünder'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Serkan D., Dursun A. ve Beran Ç. ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Av tüfeğinden çıkan saçmaların başına ve boyun kısmına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Sefil Ünder ile hayati tehlikesi bulunmayan Sultan Ünder, yakınları tarafından ambulans beklenmeden otomobille Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefil Ünder, hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baş ve sırt kısmından saçmaların hedefi olan Sultan Ünder'in tedavisi hastanede devam ediyor.

TÜFEK BAHÇEDE BULUNDU

Olayın bildirilmesiyle bölgeye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Ekipler, av tüfeğini aynı mahallenin 5725 sokağında bir evin bahçesinde bularak muhafaza altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirirken, diğer ekipler yaralı Sultan Ünder ve hayatını kaybeden Sefil Ünder'in bulunduğu hastaneye giderek çalışmalarını sürdürdü.

Olay sonrası kaçan Serkan D., Dursun A. ve Beran Ç., pdlis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin polis merkezindeki ifade işlemleri devam ediyor.