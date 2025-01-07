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ABD'li hava yolu şirketine ait uçağın iniş takımlarında 2 ceset bulundu

ABD'nin Florida eyaletindeki bir uluslararası havalimanına iniş yapan hava yolu şirketi JetBlue uçağının iniş takımlarında iki ceset bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 21:50, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 21:51
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ABD'li hava yolu şirketine ait uçağın iniş takımlarında 2 ceset bulundu

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, New York'tan kalkan ve Florida'nın Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'na inen JetBlue uçağının iniş takımlarına saklanan iki kişinin donarak öldüğü aktarıldı.

Cesetlerin, uçak indikten sonra yapılan rutin inceleme sırasında bulunduğu aktarılan açıklamada, "Uçağa nasıl eriştiklerine ilişkin koşullar hala araştırılıyor." ifadesine yer verildi.

Airbus A320 tipi uçağın en son, pazartesi gecesi New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan 1801 sefer sayılı uçuşla Florida'ya indiği aktarıldı.

ABD medyasındaki, söz konusu iki kişiyle ilgili "Jamaika uyruklu" olduklarına dair haberler henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Aralık ayında aynı şekilde, ABD'nin Chicago kentinden Hawaii'ye giden United Hava Yolları uçağının tekerlek yuvasında bir ceset bulunmuştu.

Kasım ayında da New York'tan Paris'e uçan Delta Hava Yolları uçağına, bir Rus vatandaşının biletsiz bindiği tespit edilmişti.

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