Silahını temizlerken kendini vurmuştu, yaşam mücadelesini kaybetti
Konya'nın Seydişehir ilçesinde silahını temizlerken başından vurulan ve ağır yaralanan kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 22:55, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 22:56
4 gün önce ilçeye bağlı Boyalı Mahallesinde bir bağ evinde silahını temizleyen Vahit Tüfenk silahın bir anda ateş alması ile başından vurularak ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Tüfenk burada yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Tüfenk burada yapılan müdahale sonrası Konya Numune Hastanesine sevk edildi. Tüfenk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti.