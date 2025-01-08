8 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Valiler Buluşması'na katılacak.

(TBMM/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cihanbeyli Belediyesini ziyaret edecek, Kent Lokantası açılışına katılacak, Ereğli'de Belediye Başkanlığına, esnafa ve partisinin ilçe başkanlığına ziyarette bulunacak. Özel, muhtarlar, STK temsilcileri ve oda başkanlarıyla bir araya gelecek.

(Konya/11.00-18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti ve Saadet Partisinin meclis grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/10.30/9.30)

2- Genel Kurulda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çalışma ziyaretinde bulunacak.

(Lefkoşa)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı'nın açılışına katılacak.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta maçlarına devam edilecek. D Grubu'nda Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK, C Grubu'nda ikas Eyüpspor-Boluspor ve Galatasaray-RAMS Başakşehir, A Grubu'nda ise Trabzonspor-Corendon Alanyaspor müsabakaları yapılacak.

(Kırklareli/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Trabzon/18.00)

2- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Kupası'na katılım, transfer planlamaları ve güncel gelişmelere ilişkin Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/17.00)

3- BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında; Bahçeşehir Koleji, Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini konuk edecek, Beşiktaş Fibabanka ise İspanya'nın Joventut Badalona takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Badalona/21.30)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçlarında; Manisa Basket, Almanya'nın Niners Chemnitz, Karşıyaka ise Yunanistan'ın Promitheas Patras takımını ağırlayacak.

(Manisa/20.00/İzmir/20.30)

5- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu üçüncü maçında TOFAŞ, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur üçüncü maçlarında, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Valencia Basket takımını ağırlayacak, E Grubu'nda ÇBK Mersin ise Fransa'nın Basket Landes ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Mont de Marsan/21.30)

7- Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında Türk Hava Yolları, Belçika'nın Asterix Avo takımına konuk olacak.

(Beveren/22.00)

8- CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu (çeyrek final) ilk maçında Galatasaray Daikin, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Pire/20.00)

9- İspanya Süper Kupası yarı finalinde Athletic Bilbao ile Barcelona, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Cidde/22.00)