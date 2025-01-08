Meteoroloji'den il il kritik uyarı! Kademeli düşüş başlıyor
Beş günlük hava durumu tahminini paylaşan Meteoroloji, sağanak beklenen illeri tek tek açıkladı. Ocak ayının ilk haftası geride kalırken yağış belli bölgelerde etkisini hissettirecek, hafta sonu ise sağanak batıdan başlayarak yurdu esir alacak. Sıcaklıklar ise kademeli olarak hafta sonuna dek düşmeye devam edecek.
bugün ve hafta sonu yurt genelinde beklenen hava durumuna dair detayları paylaştı. Hafta içi sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek, hafta sonu ise İstanbul dahil olmak üzere birçok kentte sağanak bekleniyor. Peki hangi illerde yağmur yağacak? İşte bütün detaylar...
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜSTÜNDE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK UYARISI
Öte yandan, Meteoroloji tarafından yayınlanan raporda, hafta sonu İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.
İşte il il son tahminler...
MARMARA
Parçalı, batısının çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 19°C
Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
- EDİRNE °C, 18°C
Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
- HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİVAS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
- ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık