13 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
Ankara'nın Haymana ilçesinde boş arazide başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hayrettin G.(13) , yaralandı. Yaralı çocuk hastanede tedaviye alınırken belediye ekiplerinin boş sokak köpeklerini topladığı görüldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 07:35, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 07:36
Olay, öğleden sonra Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana geldi. Okuldan çıkan ve evine doğru yürüdüğü öğrenilen Hayrettin G., boş arazide sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlarıın müdahalesiyle çocuk köpeklerin saldırısından kurtarıldı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Hayrettin G., önce Haymana Devlet Hastanesi'ne daha sonra da ambulansla Ankara'ya sevk edildi.
Olay sonrasında bölgedeki köpeklerin belediye ekipleri tarafından toplandığı görüldü.