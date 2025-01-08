13 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Hayrettin G., önce Haymana Devlet Hastanesi'ne daha sonra da ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

Olay, öğleden sonra Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana geldi. Okuldan çıkan ve evine doğru yürüdüğü öğrenilen Hayrettin G., boş arazide sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlarıın müdahalesiyle çocuk köpeklerin saldırısından kurtarıldı.

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