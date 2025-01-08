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Tarımdaki uyuşmazlığa özel rehberlik

Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli üretimde ortaya çıkan sorunların çözümü için başlatılan arabuluculuk için kapsamlı bir rehber hazırladı. Bakanlık; tarımsal üretim için hazırlanacak sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı. 86 sayfalık rehberle taraflar arası uyuşmazlıkların daha hızlı çözülmesi hedefleniyor. Bu sayede, üreticilerin karşılaştığı dava masrafları da azalacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 07:36, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 07:38
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Tarımdaki uyuşmazlığa özel rehberlik

Tarım sektöründe sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli üretimde yaşanan sorun ve uyuşmazlıkların çözümü için bir rehber yayınladı. 86 sayfadan oluşan 'Sözleşmeli Tarım Arabuluculuk Rehberi' ile üretici ve alıcının satış aşamasında sorunla karşılaşması ve sorun yaşaması durumunda neler yapacağı adım adım belirtildi. Taraflar arası uyuşmazlıkların daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesini hedefleyen Bakanlık bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, şeker pancarı ve tütün üretimi için hazırlanacak sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususları hem çiftçi hem de alıcı için hazırladı.

DAVALAR ARTIK HIZLA ÇÖZÜLECEK

Sözleşmeli üretim ile ilgili yaşanan uyuşmazlıkların çözümünü adım adım anlatan rehberde, mücbir sebepler haricinde sözleşme kapsamında üretilen ürünün alımından veya satımından vazgeçen üretici ya da alıcılar ürün miktarının sözleşmedeki bedelinin yüzde 20'si ile yüzde 50'si arasında bir cezayı karşı tarafa ödemek zorunda olduğuna dikkat çekiliyor.

YENİ YÖNTEMLE EN AZ YÜZDE 300 KAR

Bunun yanı sıra tarımsal üretim sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuğa başvurulmadan dava açıldığı takdirde, haklı haksız kimin olduğuna bakılmaksızın davanın mahkeme tarafından düşürüleceği vurgulanıyor.

Ayrıca sadece e-Devlet şifresi ile UYAP üzerinden arabulucu başvurusu yapılabileceği de belirtilen hususlardan biri olarak gösteriliyor. Arabuluculuk yöntemi ile yargılama ve avukatlık giderlerinden hem zamandan hem de para yönünden tasarruf yapılabileceğine vurgu yapılıyor. Buna göre dava ile 2 yılı bulacak sorunların çözümleri arabulucu ile en fazla 3 haftada gerçekleşebildiğine işaret ediliyor. Maddi olarak da en az yüzde 300 kar edileceği vurgulanıyor.

DAHA UYGUN MALiYET SUNAR

  • Bu kapsamda ise 250 bin TL'lik bir uyuşmazlıkta arabulucunun sadece 14 bin 500 TL ücret alacağı belirtilirken davaya intikal etmesi durumunda 51 bin 400 TL'lik masrafla karşılaşılacağı belirtiliyor. Daha büyük rakamlarda ise örneğin 20 milyon TL'lik uyuşmazlıklarda ise arabulucu 299 bin 400 TL alacakken dava süreci ile bu rakamın 853 bin TL'ye yakın tutacağı da belirtiliyor. Böylece iki taraf açısından da maliyetler düşürülerek daha uygun maliyetler ile çözüme kavuşulabileceği ifade ediliyor.

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