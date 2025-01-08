Sanayiciden OSB'lere yoğun ilgi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırımcılardan yoğun ilgi gören uygulamalarıyla organize sanayi bölgelerindeki (OSB) tahsis edilmemiş alanları sanayicilerin çevrim içi erişimine sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Kacır, "Yeni uygulamamızın ilk üç ayında yaklaşık 10 milyon metrekare, 900'e yakın fabrika yeri için 1.667 başvuru gerçekleşti. Dördüncü ayımızda 96 OSB'de 14 milyon 625 bin metrekare büyüklüğündeki 913 yatırım yerini tahsis başvurularına, 15 OSB'de ise 5 milyon 742 bin metrekarelik alanı ön tahsis başvurularına açtık" değerlendirmesinde bulundu. Kacır, planlı sanayi alanlarını genişleterek ülkeyi katma değerli ve yeni yatırımlarla buluşturduklarını belirterek, "Türkiye'yi üretim gücüyle daha da ileri taşıyoruz" ifadesini kullandı.