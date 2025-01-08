Dolar 35,36 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,3390 35,3400 35,3630 35,3640 Avro 36,7620 36,7630 36,4030 36,4040 Sterlin 44,3100 44,3250 43,6180 43,6270 İsviçre frangı 38,9650 38,9770 38,8100 38,8170 ANKARA ABD doları 35,3090 35,3890 35,3330 35,4130 Avro 36,7220 36,8020 36,3630 36,4430 Sterlin 44,2500 44,4600 43,5580 43,7680