Dolar 35,36 TL'ye yükseldi
Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. 8 Ocak Çarşamba güncel döviz kurları şöyle...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 17:47, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 17:48
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,3390
|35,3400
|35,3630
|35,3640
|Avro
|36,7620
|36,7630
|36,4030
|36,4040
|Sterlin
|44,3100
|44,3250
|43,6180
|43,6270
|İsviçre frangı
|38,9650
|38,9770
|38,8100
|38,8170
|ANKARA
|ABD doları
|35,3090
|35,3890
|35,3330
|35,4130
|Avro
|36,7220
|36,8020
|36,3630
|36,4430
|Sterlin
|44,2500
|44,4600
|43,5580
|43,7680