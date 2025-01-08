38 İlde FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Yakalandı

Bakan Yerlikaya, X üzerindenn Kıskaç-33 operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla FETÖ'ye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. "Kıskaç-33" adı verilen operasyon, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir gibi 38 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında:

Yakalanan şüpheliler: 63 kişi

63 kişi Tutuklanan şüpheliler: 36 kişi

36 kişi Adli kontrol kararı verilen: 2 kişi

2 kişi Diğer şüphelilerin durumu: İşlemler devam ediyor

İşlemler devam ediyor Ele geçirilenler: Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman

Operasyonun yapıldığı iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Yozgat, Kahramanmaraş ve Zonguldak.

Şüphelilerin suçları:

Terör örgütüne üye olmak. Terör örgütüne finans sağlamak. Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklaması:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik mücadelemizde hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı tamamen temizleyene kadar kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Jandarma ekiplerine teşekkür etti.