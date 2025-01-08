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Akaryakıt fiyatları için kötü haber! Petrol 3 ayın zirvesinde

Brent petrolün varil fiyatı bu hafta 77,50 dolarla son 3 ayın zirvesine yöneldi. Kuzey yarım kürede kış şartları sebebiyle artan talep, ABD stokların azalması ve Rusya'ya yaptırımlar fiyatları yukarı taşıdı. Brent petrolde 77,50 doların aşılması halinde 80 doların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öte yandan içeride benzin fiyatları yeni yılda %3 ve motorin %2,40 zamlandı. 8 Ocak 2025 İstanbul benzin fiyatı 45,30 TL ve motorin fiyatı da 45,75 TL

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 08:15, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:02
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Petrol fiyatlarında yılın ilk haftasında hareketli günler yaşanıyor. Bu hafta en yüksek 77,50 doları test eden ve 8 Ocak 2025 işlemlerinde de 77,35 dolar seviyesine yakın görünümünü koruyan Brent petrolün varil fiyatı, 14 Ekim'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. 2024 yılını 74,65 dolardan tamamlayan Brent, 2025'in ilk haftasında %3,60 oranında prim yaptı.

PETROL NEDEN YÜKSELİYOR?

Petrol fiyatlarında 2025'te "daha düşük talep" ve "arz fazlası" sebebiyle zayıf bir seyir bekleniyordu. Ancak kısa vadede bazı gelişmeler fiyatları yukarı taşıdı. ABD'de ham petrol stoklarında geçen hafta, 250 bin varillik düşüş beklentisine karşılık 4 milyon varil gerileme yaşandı. Soğuk kış şartlarında Kuzey Yarım Kürede artan talep ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar fiyatlarda artışı tetikledi.

AKARYAKIT FİYATLARI ZAMLANDI

Bu arada yılbaşında ÖTV artışına ek olarak küresel petrol fiyatlarında yaşanan son yükseliş, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. İstanbul Avrupa yakasında 31 Aralık'ta 43,95 TL olan benzinin litre fiyatı, 8 Ocak'ta 45,30 TL'ye kadar yükseldi. Motorinin (mazot) litre fiyatı da aynı süreçte 44,68 TL'den 45,75 TL'ye kadar yükseliş kaydetti.

PETROLDE BEKLENTİLER

Sektör temsilcileri, döviz kürarının stabil seyretmesi sebebiyle iç piyasada daha fazla fiyat artışlarının yaşanmadığını belirterek, "Brent petrolde 77,50 dolar kritik direnç, bu seviyenin aşılması halinde 80 dolara doğru hareketlilik gündeme gelebilir. İçeride akaryakıt fiyatları üzerinde de etkisi görülebilir. Trump ile birlikte üretim artışı, dolar endeksindeki güçlü görünüm ve soğuk kış şartlarında gelecek haftalarda yumuşama, petrol fiyatlarını dizginleyebilir" değerlendirmesinde bulunuyor.

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