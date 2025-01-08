'Turist Ömer' diye tanınan Alışık'ın hayatı film oluyor

Türk sinema ve tiyatrosunun efsane ismi Sadri Alışık'ın hayatı film oluyor. 69 yaşında hayata gözlerini yuman Alışık'ın filmde Türk sinema ve tiyatrosuna kattığı değer, büyük aşkı Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık'la olan ilişkisinin yanı sıra sanat ve özel hayatındaki tüm bilinmeyen yönleri de beyazperdeye aktarılacak. Yapımcılığını Sev Yapım'ın yaptığı filmin, yönetmen koltuğuna aynı zamanda projenin senaryosunu da kaleme alan Özer Feyzioğlu oturacak.

Çekimlerine yaz aylarında başlanacak filmin hazırlık süreci devam ederken, oyuncu kadrosu için cast çalışmalarına başlandı. Yapımda usta ismi kimin oynayacağı merak konusu oldu. Sanatçının kahkaha ve hüznü bir arada barındıran yaşamını konu alan film, Alışık'ın doğumun 100. yılı olan 2025'te vizyona girecek.