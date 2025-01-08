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Hamile eşini öldürmüştü! 'Ruh sağlığı hastanesine kapatın beni' dedi

Adana'da 7 aylık hamile eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Emrah Demir hakkında mahkeme, olay tarihinde eşinin hamile olması ve bebeğin de ölmesi dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 08:55, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 09:00
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Hamile eşini öldürmüştü! 'Ruh sağlığı hastanesine kapatın beni' dedi

Adana'nın Seyhan ilçesinde 29 Ekim 2023 akşamı Emrah Demir (28) ile 7 aylık hamile eşi Hatice Demir arasında tartışma çıktı. Tartışma sabaha karşı kavgaya dönüştü ve Emrah Demir, bağırmaması için eliyle eşinin yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareket etmediğini fark eden Demir, sokağa çıkıp 'galiba eşimi öldürdüm' diye bağırarak komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice Demir'in hayatını kaybettiği belirledi.

"Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kapatılmak istiyorum"

Olaydan sonra tutuklanan Emrah Demir, 'eşi kasten öldürmek' suçundan yargılandığı Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son savunmasında, mahkeme salonunda bulunan kayınbabası, kayınvalidesi, kayınbiraderi, mahkeme heyeti ve avukatlardan özür diledi. Demir, "Ben kötü bir insan değilim. Sadece ateş-buz hastası biriyim. Olay sırasında da uyuşturucunun etkisindeydim. Bu nedenle eşimi öldürüp öldürmediğimi hatırlamıyorum. Eşimi çok seviyordum. Bu olay nedeniyle ruh sağlığım bozuldu. Mahkeme heyetinin de takdiri olursa yine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kapatılmak istiyorum" dedi.

Aile avukatları Şirin Şeyma Bulut ve Ecem Sena Mutlay ise sanığın, eşini ve karnındaki 7 aylık bebeğini kasten öldürdüğünü belirterek en üst hadden 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Emrah Demir'i eşi Hatice Demir'i, kadına ve eşe karşı kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet, olayın gerçekleşme şekli, sanığın yargılama sırasındaki davranışlarını da dikkate alarak verilen cezada indirim uygulamayıp, sanığın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

MÜEBBET SONRASI BİR DE SUÇ DUYURUSU

Mahkeme heyeti, olay tarihinde Hatice Demir'in hamile olması ve ölümü dolayısıyla sanığın eyleminin TCK kapsamında başka bir suçu oluşturup oluşturmadığı hususunda değerlendirme yapılmak üzere sanık hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Avukatlar, mahkemenin suç duyurusu üzerine savcılıkça, sanığın eşini öldürürken beraberinde bebeğinin de ölümüne neden olmak suçundan dava açılması halinde sanık Emrah Demir'in anne karnındaki 7 aylık bebeğini öldürmek ya da ölümüne neden olmak suçundan da yargılanacağı belirtildi.

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