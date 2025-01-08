Bayat ekmeğe etiket koyup yüzde 33 zam yaptılar

Kocaeli'de de ekmeğe zam gelirken; 4 Ocak Cumartesi günüyle birlikte fırınlarda satılan ekmeğin boyutu 200 gramdan 240 grama yükselirken fiyatı da 10 TL'den 15 TL'ye çıktı. Fırında satılan ekmeğe gelen bu zamla birlikte Kocaeli Halk Ekmek Büfelerinde satılan ekmekte de tarife değişti.

BAYAT EKMEĞE YÜZDE 33 ZAM

Özgür Kocaeli'den Muhammet Emin Can'ın haberine göre, 200 gram ekmek 240 grama yükseltilirken fiyatı ise 7 lira 50 kuruştan 11 TL'ye yükseltildi.

Zamdan dünden kalan bayat ekmek de nasibini aldı.

Bayat ekmeğin gramajı da 200 gramdan, 240 grama gelirken fiyatı da 6 TL'den 8 TL'ye yükseldi.