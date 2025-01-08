Bayat ekmeğe etiket koyup yüzde 33 zam yaptılar
Kocaeli Halk Ekmek Büfeleri'nde satılan ekmeğe gelen zammın yanı sıra, bir gün önceden kalan bayat ekmeğe de zam yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 09:06, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 09:12
Kocaeli'de de ekmeğe zam gelirken; 4 Ocak Cumartesi günüyle birlikte fırınlarda satılan ekmeğin boyutu 200 gramdan 240 grama yükselirken fiyatı da 10 TL'den 15 TL'ye çıktı. Fırında satılan ekmeğe gelen bu zamla birlikte Kocaeli Halk Ekmek Büfelerinde satılan ekmekte de tarife değişti.
BAYAT EKMEĞE YÜZDE 33 ZAM
Özgür Kocaeli'den Muhammet Emin Can'ın haberine göre, 200 gram ekmek 240 grama yükseltilirken fiyatı ise 7 lira 50 kuruştan 11 TL'ye yükseltildi.
Zamdan dünden kalan bayat ekmek de nasibini aldı.
Bayat ekmeğin gramajı da 200 gramdan, 240 grama gelirken fiyatı da 6 TL'den 8 TL'ye yükseldi.