Sertifika enflasyonuna dur diyecek kurum yok mu?

Yalova Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Termal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. En az üç yıl Fizyoterapist olarak çalışmış olmak. MEDİKAL LENF DRENAJ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK" şartı bulunmaktadır.

Medikal Lenf Drenaj Sertifikasına sahip olmanın Fizyoterapi programında ders vermek üzere atanacak öğretim görevlisinde zorunlu bir şart olarak ilanda yer alması meselesini izah etmenin zor olduğunu biliyoruz.

Söz konusu sertifika koşulunun bu alandaki başarılı adayların önünü kesmek, rekabeti azaltmak ve alınması istenilen adayın sınava tek başına girmesini sağlamak için ilana özel şart olarak yazıldığı açıktır.

ALES ve lisans mezuniyet notu çok yüksek, başarılı bir şekilde yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve hatta mesleğinde tecrübesi bulunan adaylar başvurabilecek öğretim görevlisi kadrosu beklerken, önlerinin ilanlarda yer alan spesifik sertifikalarla kesilmesi kronik bir sorun haline gelmiştir.

Hatta, bu türden personel ilanlarının yaygınlaşması ülkede sertifika konusunda artan bir enflasyon yaratmaktadır. Kimin hangi yetkiyle, nasıl verdiği ve hangi sınava tabi tuttuğunun hiçbir denetiminin yapılmadığı bir sertifika piyasası bulunmaktadır.



Bu durum, ne yazık ki bir sorun olarak giderek büyümekte, kimse de bu alanda sorumluluk almamaktadır.

Yalova Üniversitesinin adrese teslim bu ilanı vesilesiyle söz konusu sertifika meselesini ilgili kurumların bir kez daha dikkatine sunmak isteriz!

