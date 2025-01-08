Sergen Yalçın kardeşinin son durumunu paylaştı

Eski Teknik Direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, sevindiren haberi sosyal medyadan paylaştı. Tecrübeli teknik adam, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımdan çıkarıldığını açıkladı.

'YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI'

Sosyal medya hesabı üzerinden sevindirici haberi paylaşan Yalçın,

"Kardeşim Gürsoy'un sağlık durumuyla ilgili endişelenen, yoğun bakım sürecinde destek olan, arayıp soran, dualarını ve güzel dileklerini eksik etmeyen herkese yürekten teşekkür ederim.

Çok şükür, kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Yalçın, bu müjdeli haberi 'Herkese yürekten teşekkür ederim' mesajıyla paylaştı