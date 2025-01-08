Uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 10:56, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:56
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ile Babaeski, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
KAZI MALZEMELERİ VE KAÇAK ALKOL DE BULUNDU
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 40 litre gümrük kaçağı alkol, kazı malzemeleri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.