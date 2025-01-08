Ferdi Tayfur'un telif gelirleri dudak uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde Ferdi Tayfur'un İstanbul, Adana ve Marmaris'teki 80 daire ve 7 villa olmak üzere toplam 87 evi olduğu, Marmaris'teki yarım adayla birlikte geriye bıraktığı mirasın yaklaşık 3 milyar lira olduğu ortaya çıkmıştı. Ferdi Tayfur'un sanat yaşamı boyunca ürettiği eserler ve yapımcılığını yaptığı albümlerin telif gelirleri de ortalama olarak ortaya çıktı.

Öyle ya o kadar şarkı var ki hafızalara kayıtlı yıllar geçse de hiç sevgisi bitmeyen... 'Bana Sor', 'Huzurum Kalmadı', 'Yaktı Beni', 'Ben de Özledim', 'Sabahçı Kahvesi', 'Çeşme', 'Fadime'nin Düğünü' 'Emmioğlu' 'Nisan Yağmuru' 'Çiçekler Açsın' 'Akşam Güneşi' 'Bağbozumu' 'Hatıran Yeter' 'İçim Yanar' 'Geçen Yıl' Ferdi Baba klasiklerinden sadece bazıları... Listede daha birçok damga vuran eser ve bu eserlerin yer aldığı onlarca albüm var.

Müzik meslek birliklerinden eser sahipliği ve yapımcı kimliği ile Ferdi Tayfur yıl içinde dört kez verilen hak edişlerden 12 milyon TL gibi bir kazanç elde ediyor.

YILLIK 35 MİLYON LİRA...

Bunların yanı sıra hem Türkiye hem de dünya genelinde yer alan birçok dijital platfomlardan da Ferdi Tayfur yılda 23 milyon TL gibi bir telif hakkı elde ediyor. Yani yıllık 35 milyon lira... Aylık 3 milyon lira gibi bir telif gelirinin dağılımı da şimdi hem aileyi hem çocukları yeni bir mücadeleye sürükleyeceğe benziyor.

Ayrıca Ferdi Tayfur'un eserlerinin reklam çalışmalarında kullanılması veya filmlerinden elde ettiği gelirler bu rakamların içinde değil... Bu arada Ferdi Tayfur'un vefatından sonra tüm ülke gündemine oturması ve her yerde Ferdi Baba şarkılarının çalınmasıyla önümüzdeki günlerde yatacak olan telif ücretini başka bir boyuta taşıyacak.

'MALIM MÜLKÜM ÇOCUKLARIMIN AMA ŞARKILARIM DEĞİL'

Ferdi Tayfur birkaç yıl önce verdiği röportajda "Malım mülküm çocuklarımın ama şarkılarım onların değil. Dolayısıyla ben öldükten sonra isteyen şarkılarımı bedelsiz olarak seslendirebilir" demişti.

Ancak Tayfur'un bu sözlerine ve aldığı karara rağmen telif gelirlerini takip eden meslek birliklerine teliflerinden feragat ettiğine dair bir belge vermediği ortaya çıktı. Yani Ferdi Tayfur'un eserlerini okumak isteyenler bunun için varislerine bir bedel ödemek zorunda kalacak. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve aile bireyleri arasında küfürlü kavga yaşanmıştı.

Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

İşte, usta şarkıcının avukatı Tamgüç'ün açıklamaları:

Hakan Tamgüç: Vasiyetle ilgili çalışmalar devam ediyor. Tabii ki bazı belgeler var ama bunları şu anda açıklamayla ilgili bütün taraflarla görüştükten sonra açıklamada bulunacağız. Bizim acımız taze.

Mesela diyorsunuz ki, Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur'a miras bırakmayacaktı. Bu doğru mu?

Doğrudur, bununla ilgili yazışmalarımız var Ferdi ağabeyle. Şarkılarımı dahi okumasın demişti. Davamız devam ediyor. Ferdi bey ile yazışmalarımızda birçok şey var.

NECLA HANIMA VE TUĞÇE TAYFUR'A YAŞARKEN MİLYONLAR VERDİ

Necla Nazır'ın oturduğu eve bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Ferdi ağabeyim çok hassas bir yüreğe sahip. Rahmetli olmadan önce gerek kızından gerek Necla hanımdan türlü türlü laflara maruz kaldı.

Bu hareket boyutlarına varıncaya dek. Tuğçe hanımın daha babasına sağlığındayken ettiği laflar mevcut. Ferdi ağabeyim benimle bunları paylaşırdı.

Necla hanımın damadı bana gece yarısı telefon açtı bana ve Ferdi ağabeyime küfürler etti. Kendisine yapılan hakaret olsun, laflar olsun artık bir noktada Ferdi Ağabey şarkılarımı okumasın demişti daha sonra bunu evlatlıktan redde kadar götürdü. En az 7 aydan beri devam ediyordu sorun. Yeğenleriyle kızının problem yaşadığı söylüyor ama bu külliyen yalandır. Tuğçe hanım Ferdi bey diye hitap ediyordu.

Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur hastalığı döneminde görüşmedi. Soyadımı kullanmalarına izin vermiyorum dedi. Ferdi ağabey bu sefer şarkılarımı söylemesin dedi.