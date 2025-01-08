AJet'ten yurt dışı bilet kampanyası
Türkiye'nin genç ve dinamik hava yolu markası AJet, misafirlerine erişilebilir fiyatlarla yurt dışına seyahat imkanı sunmaya devam ediyor. Yeni yılın ilk yurt dışı indirimli bilet kampanyasında, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler 9 euro artı vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sunuldu.
Yurt dışı uçuş ağını her geçen gün büyüten AJet'in, Londra'dan Dubai'ye, Berlin'den Kahire'ye, Paris'ten Viyana'ya ve Bahreyn'e kadar geniş coğrafyada 54 noktaya seferleri bulunuyor. 8-10 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunulan indirimli biletler, 3 Şubat - 27 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
73 BİN İNDİRİMLİ BİLET SATIŞTA
Kampanya kapsamında 9 euro artı vergiler başlayan fiyatlarla 73 bin koltuk satışı yapılacak. Ayrıca; 9 dolar fark ile 'EcoJet Paket'ten, 32 dolar fark ile ise ücretli değişiklik ve kesintili iade hakkı tanıyan 'Flex Paket'ten yararlanılabilecek. Kampanya ile satışa sunulan indirimli biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.