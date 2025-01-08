Tüneldeki feci motosiklet kazası kamerada

Kaza, dün akşam saatlerinde Ferhat Tüneli'nde meydana geldi. Muhammed Emir D.'nin kontrolünü yitirdiği 05 ACV 212 plakalı motosiklet, yolun sağındaki bordür taşlarına çarparak devrildi. Kaskı olmayan sürücü, başını duvara çarparak hafif yaralandı. Yanındaki arkadaşı ise kazayı yara lamadan atlattı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.