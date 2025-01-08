Borsa günü düşüşle tamamladı

İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Marketlerin yeni zam oyunu ifşa oldu
Marketlerin yeni zam oyunu ifşa oldu
Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
Bakan Şimşek: Enflasyon Sepetinde yeni düzenleme yapıldı
Bakan Şimşek: Enflasyon Sepetinde yeni düzenleme yapıldı
Gençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyor
Gençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyor
Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Ulusal staj programına 20 günde rekor başvuru
Ulusal staj programına 20 günde rekor başvuru
Acılı baba: Beş bin lira için 5 yaşındaki oğlumu öldürdüler
Acılı baba: Beş bin lira için 5 yaşındaki oğlumu öldürdüler
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 1 pilot yaralı
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 1 pilot yaralı
SGK cevapladı: Yemek kartıyla market alışverişi yapılabilecek mi?
SGK cevapladı: Yemek kartıyla market alışverişi yapılabilecek mi?
Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
Prof.Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bölge sıkışıyor!
Prof.Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bölge sıkışıyor!
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
Özel okulda skandal! Kazandığı bursu yüzde 75'den 25'e düşürdüler
Özel okulda skandal! Kazandığı bursu yüzde 75'den 25'e düşürdüler
Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat ve stokçuluk nasıl şikayet edilebilir?
Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat ve stokçuluk nasıl şikayet edilebilir?
LPG'ye indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar değişecek
LPG'ye indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar değişecek
Özel okul ücretleri cep yakıyor: İşte gelen zam oranı
Özel okul ücretleri cep yakıyor: İşte gelen zam oranı
Aidat ve kira belirlenmesinde yeni dönem
Aidat ve kira belirlenmesinde yeni dönem
Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
38 İlde FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Yakalandı
38 İlde FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Yakalandı
Meteoroloji'den il il kritik uyarı! Kademeli düşüş başlıyor
Meteoroloji'den il il kritik uyarı! Kademeli düşüş başlıyor
Karar Resmi Gazete'de: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Karar Resmi Gazete'de: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Mahkemeden emsal karar: Özel okul zam fazlasını iade edecek
Mahkemeden emsal karar: Özel okul zam fazlasını iade edecek
Erdoğan'dan Valilere: Makam odalarına sıkışıp kalmayın
Erdoğan'dan Valilere: Makam odalarına sıkışıp kalmayın
Sigara şirketlerine emsal karar: Manevi tazminat kararı çıktı
Sigara şirketlerine emsal karar: Manevi tazminat kararı çıktı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybederek 9.890,76 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 18:30, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 18:51
Yazdır

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 81,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,34 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 3,17 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından karışık seyrediyor.

Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber