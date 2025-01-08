LPG'ye indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar değişecek

Akaryakıtta tabelalardaki değişim devam ediyor. Benzin ve motorine gelen zammın ardından sektör kaynakları LPG'de indirim yapılacağını söyledi.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş indirim gelecek.

İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25,89 TL'ye, Ankara'da 25,95 TL'ye, İzmir'de 25,80 TL'ye gerileyecek.

LPG'de fiyatlar, bayiler ve iller arasında belirgin farklılık gösteriyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

Benzin ve motorin fiyatlarına ise iki günde peş peşe zamlar yapılmıştı.

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 98 kuruş, benzine ise dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,27 TL zam gelmişti.

Bu gece yarısı benzin ve motorinde fiyat değişimi beklenmiyor.

3 Büyükşehir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 45,74 TL, Ankara'da 46,29 TL, İzmir'de 46,78 TL seviyesinden satılıyor.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 45,30 TL, Ankara'da 45,69 TL, İzmir'de 46,15 TL seviyesinde bulunuyor.