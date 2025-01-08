Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı adreste yakalandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü A.Ş.G. saklandığı adreste yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 11:54, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 11:55
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ş.G.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.