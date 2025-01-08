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Bakan Tunç: 2024 yılında 40 yeni noterlik ihdas ettik

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "2024 yılında 40 yeni noterlik ihdas ettik. 2002 yılında 1231 olan noterlik sayısını 2383'e yükselttik" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 12:03, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 11:57
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Bakan Tunç: 2024 yılında 40 yeni noterlik ihdas ettik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, noterlik kurumunu daha üst seviyelere çıkarmak ve daha kaliteli hizmet sunabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Noter sayılarının artırıldığını, noterlik hizmetlerinde e-Noterlik, nöbetçi noterlik, güvenli ödeme hizmeti gibi birçok uygulamanın daha etkin hale geleceğini kaydeden Tunç, noterlik hizmetlerinin toplumsal barışın sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini aktardı. Bakan Tunç, "Kamu hizmeti olan noterlik, adaletin sağlanması ve korunması açısından hukuk sistemimizin temel taşlarından biridir. Noterlerimiz, yaptıkları işlemlere resmiyet kazandırmakta, hukuki uyuşmazlık çıkmasını büyük ölçüde azaltmakta, çıkan uyuşmazlıkların ise kolay ve çabuk sonuçlanmasına yardımcı olmaktadır. Hiçbir tarafın çıkarını gözetmeden sadece yasaların kendilerine verdiği yetkileri kullanan noterlerimizi güçlendirmek, noterlik hizmetlerini geliştirmek ve vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için önemli adımlar attık. Önümüzdeki süreçte de adalete erişimin ve hukuki güvenliğin önemli unsuru noterlerle ilgili yeni düzenlemeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

'NOTERLİK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRDIK'

Noterlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırdıklarını kaydeden Tunç, "Güvenli ödeme sistemiyle de noterlik hizmetlerinin etkinliğini artırdık. Parmak izi ile kimlik doğrulama sistemi kullanımını pilot noterliklerde başlattık. Ayrıca 7/24 veraset ilamlarının noterlik tarafından da verilebilmesini düzenledik. 2024 yılında 40 yeni noterlik ihdas ettik. 2002 yılında 1231 olan noterlik sayısını 2383'e yükselttik. Noterlik kurumunu daha üst seviyelere çıkarmak ve daha kaliteli hizmet sunabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

NÖBETÇİ NOTERLERDE 3,3 MİLYON İŞLEM YAPILDI

Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre; hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği nöbetçi noterlik hizmetleri kapsamında 6 Nisan 2019 tarihinden bu yana 3 milyon 303 bin 832 işlem yapıldı. Uygulama kapsamında 2024 yılında da 798 bin 17 işlem nöbetçi noterlerde gerçekleştirildi. Noterlik uygulamaları kapsamında 26 Ekim 2020 tarihinde başlatılan, e-Noter uygulamasıyla 80 bin 543 noterlik işlemi noterliğe gidilmeden elektronik ortamda gerçekleştirildi. 2024 yılında ise uygulama kapsamında 26 bin 726 noterlik işlemi elektronik ortamda yapıldı. Gayrimenkul satış işlemleri 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren noterliklerde uygulamaya başlandı. Uygulama kapsamında 2024 yılında 49 gayrimenkul satış sözleşmesi noterliklerde gerçekleştirildi. Öte yandan Noterlik Kanunu'nun 17/3'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılında toplam 3 bin 587 adet noterlik belgesi verildi.

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