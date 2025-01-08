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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Singapur, 195 ülkeye vizesiz giriş imkanıyla 2025 yılında dünyanın en güçlü pasaportu seçildi. Türkiye ise 116 ülkeye vizesiz seyahat hakkıyla 46. sırada yer aldı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 18:57, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 19:05
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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Henley & Partners, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerini kullanarak hazırladığı 2025 Henley Pasaport Endeksi'yle dünyanın en değerli pasaportlarını belirledi.

Buna göre Singapur, dünya çapında 227 destinasyondan 195'ine vizesiz erişim sağlayarak en güçlü pasaport unvanını yeniden elde etti. Japonya ise 193 puanla ikinci sırada yer aldı.

Türkiye ise geçen yılın aynı dönemine göre endekste 6 sıra atlayarak dünyanın en güçlü 46'ıncı pasaportu oldu. Türk pasaportuyla 116 ülkeye vizesiz giriş imkanı sağlıyor. 106 sıranın bulunduğu endekste bazı ülkeler aynı sırayı paylaşıyor. Türkiye de Rusya'yla aynı sırada.

Avrupa ülkeleri ne durumda?

Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya, sıralamada iki basamak gerileyerek 3'üncü sıraya yerleşti. Bu ülkeler, son 12 ayda birer sıra kaybeden ve 192 destinasyona vizesiz erişim sağlayan Finlandiya ve Güney Kore ile aynı sırada yer alıyor.

Avusturya, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İsveç'ten oluşan yedi Avrupa Birliği ülkesinin oluşturduğu bir grup ise 191 destinasyona vizesiz erişim ile 4'üncü sırayı paylaşıyor. Belçika, Yeni Zelanda, Portekiz, İsviçre ve Birleşik Krallık da 190 destinasyona vizesiz erişimle 5'inci sırada yer alıyor.

İlk 10'da tek Arap devleti

Endeksin ilk 10'unda; 6'ncı sırada Avustralya yer alırken, Kanada 7'nci sırada, ABD ise 9'uncu sırada yer alıyor. Sıralamanın üst basamaklarına çıkan ve 10'uncu sırada yer alan ilk ve tek Arap devleti olan Birleşik Arap Emirlikleri dışında ilk 10 sırasında büyük ölçüde Avrupa ülkeleri hakim.

Birleşik Arap Emirlikleri, 2015'ten bu yana 72 destinasyona daha erişim sağlayarak son 10 yılda endekste en çok yükselen ülkelerden biri oldu ve dünya çapında 185 destinasyona vizesiz erişim sağlayarak 10'uncu sıraya yerleşti.

Buna karşılık Çin de son 10 yılın en büyük yükselenlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 2015'te 94'üncü sırada yer alan ülke, 2025'te 60'ıncı sıraya yükseldi ve bu süreçte vizesiz erişim sağladığı destinasyon sayısını 40 artırdı.

Afganistan 26 destinasyona vizesiz girişle son sırada yer aldı.

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