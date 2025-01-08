İki çocuk annelerini feci şekilde buldu
Zonguldak'ta iki çocuk annesi Sevda S. evinde ölü bulundu. Çocukların komşulara haber vermesiyle ortaya çıkan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 12:25, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:02
Zonguldak Yenimahalle Bağlık Tepesi Sokak'ta meydana geldi. Evde anneleri 36 yaşındaki Sevda S.'yi hareketsiz halde bulan çocuklar komşulara haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
SEVDA NEDEN ÖLDÜ?
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli ölüme ilişkin çalışmasının ardından Cumhuriyet Savcısı eve gelerek incelemede bulundu.
Genç kadının cansız bedeni; ölüm nedeninin belirlenmesi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.