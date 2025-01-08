Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam oranı netleşti. . En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi. Bir SSK veya Bağ-kur emeklisinin maaşı, enflasyon zammına rağmen 14 bin 669 liradan düşükse, en düşük aylığa tamamlanacak. Maaş zamlarının belirlenmesiyle birlikte gözler ödeme tarihine çevrildi. Peki, maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

Maaşlara yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giriyor.

En düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

SSK emeklilerinin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor.

Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri ayın 25-28'i arasında değişiyor.

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak itibarıyla alması bekleniyor.

Düzenlemenin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek, herhangi bir hak kaybı olmayacak.