Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024'te önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 238 bin 509 adede ulaşırken, bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.

Otomobil satışları, ocak-aralık döneminde önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 980 bin 341, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,7 azalarak 258 bin 168 adet oldu.

Ocak-aralık döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış adedi yüzde 51,7 artışla 99 bin 489 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8'den yüzde 10,1'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 11,1'den 18,8'e yükseldi.

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 29,5'inin içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

T10X EN YAKIN RAKİBİNE YAKLAŞIK 19 BİN FARK ATTI

ODMD verilerine göre Togg, 2024'ü elektrikli otomobil pazarında lider olarak tamamladı.

Togg, yılın tamamında 30 bin 93 adetlik satışla en yakın rakibine 18 bin 559 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 30 olarak kayıtlara geçti. Böylece yaklaşık satılan her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.

EN FAZLA SATILAN ELEKTRİKLİ MARKALAR

Elektrikli otomobil satışlarına marka bazlı bakıldığında ocak-aralık döneminde Togg'u 11 bin 534 adetle Tesla ve 10 bin 173 adetle BMW takip etti.

Mercedes-Benz 5 bin 164 adetle dördüncü ve 4 bin 708 adetle KG Mobility (Ssangyong) beşinci olarak sıralandı.

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve MINI countryman şeklinde gerçekleşti.

ARALIK AYINDA SATILAN HER 10 OTOMOBİLDEN YAKLAŞIK 2'Sİ ELEKTRİKLİ OLDU

Aralık ayında toplam 134 bin 811 adet otomobil satılırken, bu dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 91,3 artışla 21 bin 598 adede ulaştı ve pazar payını yüzde 16'ya yükseltti. Böylece, aralık ayında satılan 10 sıfır otomobilden yaklaşık 2'si elektrik oldu.

Yılı lider olarak kapatan Togg T10X, aralıkta elektrikli otomobil satışlarında yüzde 26 payla yine lider oldu.

Diğer yandan aralık ayına bakıldığında, 21 bin 598 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Togg 5 bin 789 satışla birinci, Tesla 2 bin 307 satışla ikinci ve BMW 2 bin 140 satışla üçüncü oldu. MINI, 706 satışla dördüncü sırada yer alırken, Mercedes-Benz 632 satışla beşinci sırada konumlandı.