Tartıştığı eşinin pencereden atlayarak yaralanmasına neden olan koca tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, tartıştığı eşinin pencereden atlayarak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 17:10, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 17:25
Değirmenci Mahallesi'ndeki olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan pencereden atlayarak yaralanan Canan S'nin (41) hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Seydişehir ilçesi Değirmenci Mahallesi'nde dün, Canan S. (41), eşi Ahmet S. (46) ile tartıştıktan sonra teyzesinin evine sığınmıştı. Kocasının elinde bıçakla eve geldiğini gören kadın, ikinci kattaki evin penceresinden atlayarak yaralanmıştı.