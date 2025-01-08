537 şubeli ünlü fast food zinciri kapanacak mı?

Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Ulusal staj programına 20 günde rekor başvuru
Ulusal staj programına 20 günde rekor başvuru
Acılı baba: Beş bin lira için 5 yaşındaki oğlumu öldürdüler
Acılı baba: Beş bin lira için 5 yaşındaki oğlumu öldürdüler
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 1 pilot yaralı
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 1 pilot yaralı
SGK cevapladı: Yemek kartıyla market alışverişi yapılabilecek mi?
SGK cevapladı: Yemek kartıyla market alışverişi yapılabilecek mi?
Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
2 PTT çalışanını öldüren zanlı 14 el ateş etmiş
2 PTT çalışanını öldüren zanlı 14 el ateş etmiş
Prof.Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bölge sıkışıyor!
Prof.Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bölge sıkışıyor!
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
Özel okulda skandal! Kazandığı bursu yüzde 75'den 25'e düşürdüler
Özel okulda skandal! Kazandığı bursu yüzde 75'den 25'e düşürdüler
Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat ve stokçuluk nasıl şikayet edilebilir?
Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat ve stokçuluk nasıl şikayet edilebilir?
LPG'ye indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar değişecek
LPG'ye indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar değişecek
Özel okul ücretleri cep yakıyor: İşte gelen zam oranı
Özel okul ücretleri cep yakıyor: İşte gelen zam oranı
Aidat ve kira belirlenmesinde yeni dönem
Aidat ve kira belirlenmesinde yeni dönem
Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
38 İlde FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Yakalandı
38 İlde FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Yakalandı
Sanayiciden OSB'lere yoğun ilgi
Sanayiciden OSB'lere yoğun ilgi
Tarımdaki uyuşmazlığa özel rehberlik
Tarımdaki uyuşmazlığa özel rehberlik
Meteoroloji'den il il kritik uyarı! Kademeli düşüş başlıyor
Meteoroloji'den il il kritik uyarı! Kademeli düşüş başlıyor
Karar Resmi Gazete'de: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Karar Resmi Gazete'de: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Mahkemeden emsal karar: Özel okul zam fazlasını iade edecek
Mahkemeden emsal karar: Özel okul zam fazlasını iade edecek
Erdoğan'dan Valilere: Makam odalarına sıkışıp kalmayın
Erdoğan'dan Valilere: Makam odalarına sıkışıp kalmayın
Sigara şirketlerine emsal karar: Manevi tazminat kararı çıktı
Sigara şirketlerine emsal karar: Manevi tazminat kararı çıktı
Tarım Kredi Market çalışanlarına 'dolandırıcılık' operasyonu: 7 gözaltı
Tarım Kredi Market çalışanlarına 'dolandırıcılık' operasyonu: 7 gözaltı
Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ilk kez toplanacak
Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ilk kez toplanacak
Bu sefer tersi oldu! Kadın öğretmen, eşine nafaka ödeyecek
Bu sefer tersi oldu! Kadın öğretmen, eşine nafaka ödeyecek
Bakanlıktan yeni düzenleme: Gıdalardaki pestisit limitleri güncellendi
Bakanlıktan yeni düzenleme: Gıdalardaki pestisit limitleri güncellendi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

537 şubeli ünlü fast food zinciri kapanacak mı?

Dünyaca ünlü fast food zinciri Yum! Brands, Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranları ile ilgili franchise anlaşmasını feshetti. Karar nedeniyle Türkiye'de faaliyet gösteren 537 restoranın geçici olarak kapanabileceği belirtildi. İki markanın Türkiye haklarını elinde bulunduran İş Holding'in standartları karşılayamadığı bildirildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 15:05, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 15:03
Yazdır
537 şubeli ünlü fast food zinciri kapanacak mı?

Türkiye'de 537 şubesi bulunan KFC ve Pizza Hut restoran zincirleri kapanma tehlikesi ile karşı karşıya...

Dünyaca ünlü fast food zinciri Yum! Brands, iki markanın Türkiye'deki haklarını elinde bulunduran İş Holding ile anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Açıklamada, fesih nedeniyle Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranlarının geçici olarak kapanmasının beklendiği belirtildi.

Türkiye'de 283 KFC, 254 Pizza Hut şubesi bulunuyor.

ANLAŞMA NEDEN FESHEDİLDİ?

Restoran zincirlerinin sahibi olan Yum! Brands'ten kararın İş Holding'in standartları karşılayamaması nedeniyle alındığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, fesih öncesinde Yum! Brands olarak birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştıktıkları belirtilirken, İş Holding'in standartlara uyum sağlamayı sürdüremediği kaydedildi.

RESTORANLAR GEÇİCİ OLARAK KAPANABİLİR

Restoranların en azından geçici olarak kapanmasını beklediklerini ifade eden Yum! Brands, restoranların yeniden açılması için çalışmaların devam ettiği belirtti.

Feshedilen franchise sözleşmeleri kapsamında yasal işlem başlatıldığı da kaydedildi.

"SATIŞLAR ORTALAMANIN ALTINDA"

Açıklamada, Türkiye restoranlarındaki satışların her marka için restoran başına küresel ortalama satışların önemli ölçüde altında olduğu aktarıldı.

Bu nedenle mağaza kapanışlarından kaynaklanan telif hakkı kaybının Yum!'un işletme karına önemli bir etkisi olmayacağı ifade edildi.

ALMANYA'YI ETKİLEMEYECEK

İş Holding, Almanya'da KFC ve Pizza Hut restoranlarının da franchise haklarını elinde bulunduruyordu.

Yum!, fesih sürecinin Almanya'da operasyonlar üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber