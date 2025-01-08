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DEVA Partisi'nden bir milletvekili daha istifa etti

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Saadet ve Gelecek ile çatı parti fikrine karşı çıkarak partisinden istifa etti. DEVA'nın milletvekili sayısı 15'ten 10'a düştü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 15:23, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 15:30
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DEVA Partisi'nden bir milletvekili daha istifa etti

Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurucusu olmaktan gurur duyduğu ve 4 yıldır büyük bir özveriyle emek verdiği DEVA Partisi'nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inandığını ancak gelinen noktada parti yönetiminin, çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdiğini belirtti.

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Parti yönetiminin aldığı karar neticesinde kendisinin de bir değerlendirme yapma gereği duyduğunu dile getiren Kavaf, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına, istifa kararımı çatı parti çalışmalarının olgunlaştığı bu döneme bırakmayı uygun gördüm. Bu tercihim, sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir. Bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim. Bu süreçte DEVA Partisi'ne emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunan herkese başarılar diliyorum. Dostluğun ve ortak mücadele duygusunun her zaman baki kalacağına olan inancımı paylaşmak isterim."

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